«Стоит скрючившись»: состояние Николая Дроздова усугубили два фактора

Ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов, скорее всего, не получает системной медицинской помощи. На последних видео он стоит скрючившись и плохо выглядит.

На это обратил внимание врач-эндокринолог Алексей Калинчев. Он заявил Пятому каналу, что состояние ученого усугубляют два фактора – отсутствие антивозрастной терапии и остеопороз.

По мнению специалиста, Дроздов выживает за счет своих ресурсов.

«Я посмотрел видео последние с ним — выглядит он везде плохо, заметно, что питание неполноценное, стоит скрючившись», - сделал вывод Калинчев.

Специалист уверен, что Дроздову нужна физическая нагрузка, а дефицит витаминов в зависимости от результатов анализов следует компенсировать определенной терапией.

Эксперт напомнил о важности питания, тем более что на плотность костей влияет животный белок, содержащийся в мясе. Дроздов же десятилетиями не ест этот продукт.

«От того, насколько критично питание, зависит восстановление», — констатировал специалист.

Ранее стало известно о требовании Минздрава в связи с госпитализацией Дроздова.