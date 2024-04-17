«Выполнила свою функцию»: продюсер Дзюник сравнил Пугачеву с самцом богомола

Извинения певицы Аллы Пугачевой никому не нужны в России. Об этом заявил продюсер Леонид Дзюник – он объяснил свою точку зрения.

Дзюник считает: настаивать на извинениях перед страной сейчас бессмысленно. Ни извинения, ни возвращение певицы в Россию не нужны.

«Пусть живет за границей, пусть заботится о детях», - сказал продюсер и добавил, что Пугачева сама выбрала этот путь.

Дзюник поразмышлял, что будет в случае извинений, и задался вопросами: «У нее появится голос? Или она начнет петь хорошие песни?»

Песни Примадонны есть в YouTube и на других ресурсах – их можно посмотреть и послушать, напомнил он.

«Пугачева выполнила свою функцию. Как самец богомола, который оплодотворил, и его съели», - указал продюсер. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Ранее композитор Илья Резник поздравил певицу с 75-летием и назвал сестрой. Он выразил надежду, что исполнительница вернется в Россию и покается. По мнению Резника, здесь никого так не любили и не боготворили, как Пугачеву. При этом он признался, что не ожидал отъезда певицы из страны в трудный период.