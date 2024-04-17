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Опубликовано 17 апреля 2024, 17:11
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«Выполнила свою функцию»: продюсер Дзюник сравнил Пугачеву с самцом богомола

Продюсер Дзюник объяснил, почему извинения Пугачевой никому не нужны в России.
«Выполнила свою функцию»: продюсер Дзюник сравнил Пугачеву с самцом богомола

© Starface.ru

Извинения певицы Аллы Пугачевой никому не нужны в России. Об этом заявил продюсер Леонид Дзюник – он объяснил свою точку зрения.

Дзюник считает: настаивать на извинениях перед страной сейчас бессмысленно. Ни извинения, ни возвращение певицы в Россию не нужны.

«Пусть живет за границей, пусть заботится о детях», - сказал продюсер и добавил, что Пугачева сама выбрала этот путь.

Дзюник поразмышлял, что будет в случае извинений, и задался вопросами: «У нее появится голос? Или она начнет петь хорошие песни?»

Песни Примадонны есть в YouTube и на других ресурсах – их можно посмотреть и послушать, напомнил он.

«Пугачева выполнила свою функцию. Как самец богомола, который оплодотворил, и его съели», - указал продюсер. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Ранее композитор Илья Резник поздравил певицу с 75-летием и назвал сестрой. Он выразил надежду, что исполнительница вернется в Россию и покается. По мнению Резника, здесь никого так не любили и не боготворили, как Пугачеву. При этом он признался, что не ожидал отъезда певицы из страны в трудный период.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Teleprogramma.pro
Автор:Лилия Караева
Теги:
продюсер
Алла Пугачева
извинения