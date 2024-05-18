Выполнил все предписания врачей: участник «Голоса» Бубнар впервые появился на ТВ после избиения пылесосом

Чешский певец Ладислав Бубнар, прославившийся после участия в шоу «Голос», был избит пылесосом. Несколько недель артист потратил на восстановление. Выполнив все предписания врачей, он предстал перед публикой в студии шоу «Привет, Андрей».

Бубнар был доставлен в больницу еще в апреле, передает StarHit. Через некоторое время стало известно, что певца серьезно избил его друг. Помимо дружбы, их связывал общий бизнес.

Один из конфликтов на эту тему закончился тем, что партнер Ладислава взял в руки пылесос и разбил ему голову. Пострадавшему исполнителю потребовалась госпитализация.

После прохождения лечения Бубнар появился на шоу Андрея Малахова. О нападении гости и ведущий проекта с Ладиславом беседовать не стали.

Ранее сообщалось, что Юлия Меньшова возвращается на телевидение после пятилетнего перерыва. Она будет вести новое шоу.