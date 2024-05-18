Возвращается на телевидение после пятилетнего перерыва: Юлия Меньшова будет вести новое телешоу

Телеведущая Юлия Меньшова вернется в середине июня 2024 года на российское ТВ. Об этом стало известно K.ru.

Меньшова не появлялась на телевидении почти пять лет. Она ушла по собственному желанию из программы «Сегодня вечером» на Первом канале. При этом знаменитость не сидела без дела. Ей пришлось подхватить курс во ВГИКе, который вел ее ныне умершей отец Владимир Меньшов.

Кроме того, в данный момент Юлия Владимировна занята в антрепризных спектаклях. В июне ей предстоит дважды выйти на театральную сцену.

Не бросает Меньшова и ведение своего популярного YouTube-канала. На него подписаны более двух миллионов человек. Юлия берет интервью у звезд и экспертов в разных областях.

Ранее сообщалось, что телеведущая Елена Николаева выписалась из роддома. Она опубликовала видео с малышом в социальных сетях.