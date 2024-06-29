Актер Александр Петров трогательно поздравил с днем рождения 23-летнюю жену. Соответствующий пост он выложил в соцсетях.

29 июня супруге Александра Петрова Виктории Антоновой исполнилось 23 года. Актер основательно подготовился к празднику — он купил огромный букет разноцветных роз, заказал двухярусный торт с фигуркой возлюбленной в виде супергероини и украсил квартиру шариками в форме сердец.

«Любимая жена! С днем рождения! С тобой всегда и везде хорошо, классно, круто, кайфово! Спасибо тебе за волшебство! Спасибо за счастье! Я тебя очень люблю», — написал под постом с поздравлением актер.

Петров также поделился совместными снимками с супругой. В комментариях подписчики расхвалили пару: «Какие вы красивые! Счастья и любви вам!», «Рада, что вы нашлись во вселенной».

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