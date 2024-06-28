Выплатившей налоговой 800 млн рублей Лерчек начислили новый долг

Налоговая начислила блогеру Лерчек новый долг. Теперь она должна выплатить 12 миллионов рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В начале июня звезда социальных сетей заявила, что заплатила ФНС 800 миллионов рублей. Таким образом, она погасила все свои долги, но продолжила делать отчисления, как положено по закону. Однако проверка выявила очередную недоплату.

Как стало известно источнику, в мае у Лерчек обнаружили долг в размере 20 миллионов рублей. Его она погасила. Но обнаружился новый – 12 миллионов рублей. Это сама Чекалина пока никак не прокомментировала.

Отметим, что из-за постоянных выплат налоговой Лерчек недавно жаловалась подписчикам. Она заявляла, что все ее деньги сейчас уходят на погашение долгов. При этом у нее идет бракоразводный процесс. Отношения супругов Чекалиных не прошли проверку домашним арестом, и они приняли решение о расставании.

Ранее Лерчек призналась, что после развода самостоятельно принимает решения в бизнесе.