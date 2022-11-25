Выпивала с Филей и Хрюшей или зачем ведущая «Спокойной ночи, малыши» ходила к анонимным алкоголикам

Татьяна Судец, известная многим детям как тетя Таня из программы «Спокойной ночи, малыши», раскрыла личную тайну. Она призналась, что на протяжении долгого времени пыталась бороться с алкоголизмом своего третьего супруга.

Михаил Мирошников страдал от этой болезни хронически. Ему не помогало ничего, но жена все равно старалась его поддерживать. Татьяна даже ходила в клуб анонимных алкоголиков и ей было все равно, что о ней после этого пойдут слухи.

Пересуды действительно были. Судец рассказала, что слышала, как про нее за спиной говорили, что она пристрастилась к спиртному. Но ей было все равно. Сама она знала, что ее организм не восприимчив к алкоголю, а «злые языки» могли говорить что угодно.

В эфире программы «Судьба человека» Татьяна поделилась, что даже садилась выпивать вместе с супругом, чтобы ему меньше досталось, но и это не работало. В конечном итоге она сдалась. «Я проиграла, но я боролась», - прокомментировала свой поступок телеведущая.

Решение уйти от мужа-алкоголика пришло спустя несколько лет, когда Татьяна поняла, что он тащит ее в пропасть. Однажды в состоянии алкогольного опьянения Михаил замахнулся на супругу, и она поняла, что больше с ним жить не будет.

После расставания с Судец Мирошников скончался. У него остановилось сердце. Татьяна рассказала, что Михаил умер во сне, в очередной раз выпив. Когда его нашли, на столе стояли полстакана водки и портрет бывшей жены.

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