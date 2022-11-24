Андрей Малахов надеяться выжить. Если только его не выживут самого

У популярного телеведущего накопилось множество проблем. Как с внешним видом, так и с внутриканальными интригами.

О том, что у Андрея парик не говорил только ленивый. Впрочем, это никоем образом не мешало его популярности.

До тех пор, пока он не рискнул сняться не в парике, а в крохотной накладке.

Сразу же заговорили о том, что у Малахова проблемы со здоровьем.

Кром того, с началом спецоперации на Украине, на федеральных каналах резко сократилось количество и эфирное время милых развлекательных каналов.

Вместо того, кто с кем и почему спит, нам теперь показывают кто с кем и почему воюет.

Ну и наконец поползи слухи о внутренних противоречиях супруги руководителя Первого канала Дарья Златопольской с популярным телеведущим.

Это стало ясно в ходе программы «Песни от всей души».

Сейчас Андрей вроде бы свеж и бодр. И готов отстаивать свое место на голубом экране. Пожелаем удачи?