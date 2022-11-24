Андрей Малахов надеяться выжить. Если только его не выживут самого
У популярного телеведущего накопилось множество проблем. Как с внешним видом, так и с внутриканальными интригами.
О том, что у Андрея парик не говорил только ленивый. Впрочем, это никоем образом не мешало его популярности.
До тех пор, пока он не рискнул сняться не в парике, а в крохотной накладке.
Сразу же заговорили о том, что у Малахова проблемы со здоровьем.
Кром того, с началом спецоперации на Украине, на федеральных каналах резко сократилось количество и эфирное время милых развлекательных каналов.
Вместо того, кто с кем и почему спит, нам теперь показывают кто с кем и почему воюет.
Ну и наконец поползи слухи о внутренних противоречиях супруги руководителя Первого канала Дарья Златопольской с популярным телеведущим.
Это стало ясно в ходе программы «Песни от всей души».
Сейчас Андрей вроде бы свеж и бодр. И готов отстаивать свое место на голубом экране. Пожелаем удачи?