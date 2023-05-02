Инсульт, кома и безденежье: Лайма Вайкуле отказала в помощи своему больному звукорежиссеру

В последнее время все внимание публики приковано к Лайме Вайкуле. Артистка давно не проживает на территории РФ, однако она нередко напоминает о себе громкими высказывания. В одном интервью Вайкуле заявила, что россияне не имеют права ее критиковать, поскольку в свое время она «кормила СССР». Однако недавно звукорежиссер Вячеслав Игнатьев поделился подробностями о работе с певицей, после которых на нее обрушился новый шквал негодований.

Мужчина вспоминает годы сотрудничества с артисткой не в самом позитивном ключе. По его словам, Вайкуле могла в любой момент проявить свой характер и покинуть рабочее место. Тем не менее не только это огорчило Игнатьева.

В интервью для шоу «Основано на реальных событиях» Вячеслав рассказал, как во время гастролей в США он перенес инсульт. Ситуация была настолько серьезной, что врачи ввели его в кому. В это время Лайма улетела в Латвию и оставила своего парализованного сотрудника в чужой стране без средств на существование. Родственники Игнатьева смогли собрать деньги для его возвращения в РФ. Однако, вернувшись в Россию, с ним произошла новая беда. Речь идет про перелом шейки бедра.

К слову, восстановиться от травмы мужчине не удалось: теперь он прикован к инвалидной коляске. Игнатьеву требовалось дорогое лечение, вот почему ему была необходима помощь Вайкуле. Вячеславу удалось связаться с директором Лаймы, однако никакого содействия он так и не получил.

Ранее мы писали о том, что Вайкуле заступилась за уволенную из «Современника» Ахеджакову и призвала «не трогать» ее. Подробности смотрите в этой статье.