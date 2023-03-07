«Выпивает и переживает за детей»: Киркорову предрекли невеселое будущее

Поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров часто экспериментирует со своим стилем. Если раньше это было связано только с одеждой и прической, то недавно 55-летний певец пошел на крайние меры и лег под нож хирурга. После пластики звезду не узнать. Один из самых популярных психологов в Сети Вероника Степанова составила портрет артиста и не стала скромничать в своих рассуждениях.

Психолог вспомнила, как три года назад Киркоров давал интервью телеведущей Ксении Собчак. По ее мнению, тогда он выглядел очень свежо и был энергичным. После недавней беседы с Аленой Жигаловой Степанова изменила свое мнение о певце. Она отметила, что за последние годы Филипп стал выглядеть намного хуже.

«Состарился, стал потный, жирный, разнузданный. Сейчас видно, что он выпивает, переживает, лишат его всего или нет, какое будущее будет у его детей. Это все его очень беспокоит, и он превратился в какую-то развалину, походка у него стала как у старика», – рассуждает Вероника.

Психолог обратила внимание на отца Киркорова, которому уже 90 лет, но он отлично выглядит. Степанова считает, что мужчина просто следит за собой и «не разжирается». Звезда соцсетей также заявила, что в личностных качествах поп-короля проглядывается истероидно-нарциссический склад. Именно поэтому он любит внимание, роскошь и эпатаж.

«Самовлюбленность до безобразия. Хамовато-быдловатый артист, который каждый раз обижает кого-то слабого, кто в силу объективных обстоятельств не может дать ему отпор. При этом влиятельных людей он не обижает, знает, что будет ответ, а вот если какую-то бабу отлупить, это он может. Как все истерички, он человек чувствительный, но за годы в шоу-бизнесе смог нарастить панцирь. Невероятно хвастливый, весь в бриллиантах. Но на нашей эстраде нет никого ярче, чем Киркоров, и он никогда не уходил из трендов», – добавила Вероника.

При этом женщина подчеркнула, что Киркоров является очень хорошим отцом. Она сделала этот вывод глядя на его детей. Вероника считает самого Филиппа красивым и до пластики, а дочь и сын унаследовали его красоту.

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