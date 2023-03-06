«Получил такой нагоняй дома»: Киркоров рассказал о пикантных гастролях с Наташей Королевой

Поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров сделал откровенное признание в эфире популярного шоу. Артист рассказал, что позволили себе лишнее с коллегой Наташей Королевой, после чего у них были большие неприятности от вторых половинок.

Напомним, что исполнитель сидит в жюри музыкального шоу «Маска». Один из участников особенно заинтересовал Киркорова. Певец признался, что человек в маске Скунса напоминает ему Наташу Королеву. Чтобы убедиться в этом, знаменитость решил задать ему провокационный вопрос. Он неожиданно рассказал историю о шалости, которую позволил себе с брюнеткой.

Филипп вспомнил случай, который произошел в далеком 1994 году, когда они вдвоем с Королевой выступали за рубежом. Звезды были на гастролях, а один из номеров решили разнообразить пикантной деталью.

«Мы с вами позволили себе некую вольность на сцене. После чего я получил такой нагоняй дома, а вас просто прокляли на долгое время», – рассказал в эфире поп-король.

Участник под маской Скунса закрыл лицо руками. А Киркоров продолжил историю. Он напомнил, как посадил себе на плечи стройную брюнетку и вынес ее на сцену. Артисты не предполагали, что об этом поступке подумают их вторые половинки. На тот момент Киркоров и Королева состояли в отношениях. Певец вспомнил, что дома был скандал.

«Скажите мне, вы были у меня на плечах или нет?» – допытывался артист.

Скунс не стал отвечать на провокационный вопрос и заявил, что «настал опасный момент», поэтому пора остановиться. Чуть позже другие судьи убедились, что перед ними была не Королева. Они не заметили у участника общих черт с брюнеткой. Киркоров признался, что перед ним действительно талантливый артист, который профессионально танцует и отличается неординарностью.

Ранее мы писали о том, как Филипп Киркоров прокомментировал свои полуобнаженные фото. В Сети появились кадры, на которых можно увидеть артиста в одних трусах.