«Волнуюсь»: Шуфутинский высказался о состоянии госпитализированного Николаева

Певец Михаил Шуфутинский высказался о состоянии госпитализированного коллеги Игоря Николаева. Исполнитель признался, что волнуется за друга. Об этом сообщает Пятый канал.

Напомним, что известный композитор попал в больницу с сердечным приступом. После коронарного шунтирования его хотели выписать, но на днях стало известно, что врачи приняли решение продлить госпитализацию. Пока поклонники следят за новостями, коллеги комментируют ситуацию. Шуфутинский не остался в стороне.

По словам Михаила Захаровича, Николаев скоро поправится и сам выйдет на связь. А пока он ждет сообщений и звонков от друга.

«Я тоже волнуюсь за здоровье Игоря. Но рассказать вам ничего не могу. Уверен, что Игорь Николаев скоро выздоровеет. Он сильный человек», — поделился Шуфутинский.

Интересно, что именно Игорь Николаев стал одним из авторов музыки для хита про 3 сентября, который исполняется певец. Изначально композицию писали для другого популярного артиста, но она досталась Шуфутинскому.

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