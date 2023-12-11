Выписывать не собираются: Иосиф Пригожин рассказал о своем состоянии из больницы

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал информацию о своей госпитализации. В беседе с телеканалом «360» знаменитость признался, что продолжает пребывание в больнице, где он лечится от заболевания.

По его словам, его пока еще не выписали из медицинского учреждения, и он ответил на вопрос о том, насколько серьезно он болен. Пригожин отметил, что его состояние аналогично состоянию других людей в Москве, где в настоящее время многие борются с простудами.

«Как все. Сейчас вся Москва болеет», — подчеркнул продюсер.

Он также пояснил, что скорость выздоровления не зависит от него лично. Для него главное, чтобы вокруг были ответственные люди во время болезни.

О госпитализации Иосифа Пригожина первым сообщил его ассистент и директор продюсерского центра Станислав Калинкин. Однако подробности и причины госпитализации продюсера не были разглашены.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак дозвонилась до мужа Валерии и узнала, что у Иосифа сильный грипп. Несмотря на подозрения в пневмонии, сам продюсер заверил, что нет оснований для паники.

Ранее мы писали о том, что раскрыт новый диагноз композитора Александры Пахмутовой. 7 декабря стало известно об экстренной госпитализации знаменитости. У 94-летней пианистки случился сердечный приступ. С тех пор она проходит лечение в столичной больнице.