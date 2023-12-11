Раскрыт новый диагноз композитора Александры Пахмутовой

У композитора Александры Пахмутовой обнаружили COVID-19, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

7 декабря стало известно об экстренной госпитализации Александры Пахмутовой. У 94-летней пианистки случился сердечный приступ. С тех пор она проходит лечение в столичной больнице.

Как стало известно, врачи обнаружили у Пахмутовой коронавирус. Композитор находится в состоянии средней тяжести в инфекционном отделении. Как отмечают источники, у Пахмутовой боль в горле, сухой кашель и повышенная температура. Кроме этого, появились и осложнения - проблемы с сердцем и сухой плеврит.

Напомним, Александра Николаевна тяжело переживала утрату своего супруга Николая Добронравова. Он скончался 16 сентября 2023 года. Поэт-песенник и композитор прожили в браке 67 лет. В первые дни после смерти Добронравова, дома у Пахмутовой дежурили медики.

Ранее мы писали о том, что певец Юлиан раскрыл причину госпитализации Пахмутовой. По его словам, композитор находится на плановом обследовании.