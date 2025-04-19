Выпишут на следующей неделе: жена Михаила Боярского рассказала о его состоянии после падения в театре

Жена Михаила Боярского рассказала о состоянии артиста после его падения в театре.

По словам художественного руководителя Театра имени Ленсовета, которым является Лариса Луппиан, актер чувствует себя намного лучше и уже на следующей неделе его выпишут из больницы.

Лариса Регинальдовна призналась, что после падения Михаил Сергеевич два дня пролежал дома, после чего у него поднялась температура и его сразу отвезли на МРТ, которое показло перелом ребра.

«Михаил Сергеевич в воскресенье упал в театре, сломал себе ребро. МРТ показало, что у него перелом ребра и ушиб легкого, поэтому его оставили в больнице. Я только что с ним разговаривала, он сказал, что чувствует себя хорошо, все в порядке», - призналась Луппиан в беседе с изданием ТАСС.

Напомним, что 18 апреля пресс-служба Театра имени Ленсовета сообщила, что спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет без участия актера из-за его плохо самочувствия, так как врачи рекомендовали ему некоторое время воздержаться от работы, чтобы отдохнуть и восстановить силы.

Ранее мы писали о том, что старший сын Елизаветы Боярской недоволен тем, что его родители артисты.