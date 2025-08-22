«Выпила сок из всех мужиков»: Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева устроили перепалку на сцене

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев стали ведущими музыкального конкурса «Новая волна», который проходит в Казани. Знаменитости устроили перепалку на сцене, развеселив зрителей мероприятия.

Лера и Сергей много вспоминали о своем романе и расставании. Телеведущая в шутку отметила, что была молодая и глупая, поэтому считала Лазарева красивым.

После ее слов кто-то из зрительниц в зале выкрикнул, что Лазарев лучший. Исполнитель хита «В самое сердце» не растерялся, спрыгнул со сцены и попросил девушек повторить в микрофон, «чтобы Кудрявцева услышала».

«У девочек просто плохой вкус», — приводит слова Леры The Voice.

Для убедительности она сделала вид, что плюнула в сторону экс-возлюбленного. При этом Сергей быстро нашел, что ответить.

«Это яд, мне плечо разъедает. Медуза Горгона, молчи, ты выпила сок из всех мужиков», — пошутил Лазарев, обращаясь к Кудрявцевой.

В ответ Лера решила не продолжать обмен колкостями, а призналась в любви своему соведущему, отметив, что обожает его чувство юмора. После этого Лазарев подбежал к Лере, и они изобразили поцелуй. Кудрявцева же заявила, что у нее «будет отек Квинке» после объятий с Лазаревым.

Напомним, Лера и Сергей расстались в 2012 году после четырех лет отношений, но смогли остаться друзьями.

Ранее Лера Кудрявцева после ссоры с мужем-хоккеистом призналась, что «сохнет» по Сергею Лазареву. Певец в ответ иронично заявил, что телеведущая до сих пор в него влюблена, поэтому посвятила ему песню «Медляк». По мнению Сергея, Лера хочет возобновить их роман после скандала из-за алкоголизма мужа.