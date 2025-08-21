Лера Кудрявцева после ссоры с мужем призналась, что «сохнет» по Сергею Лазареву. Телеведущая обратилась к экс-возлюбленному в соцсети.

Лера Кудрявцева выпустила клип «Медляк», в котором снялся Сергей Лазарев. Певец иронично заявил, что телеведущая до сих пор в него влюблена, поэтому посвятила песню. По мнению Сергея, Лера хочет возобновить их роман после скандала из-за алкоголизма мужа.

«Лерка, конечно, все еще сохнет по мне. Даже песню мне посвятила, спела с подружкой Катей Гордон. Предлагает тряхнуть стариной и вернуться. Сижу, думаю над предложением... Обсудим на «Новой волне», как раз ведем с Лерой открытие сезона», — рассказал Лазарев.

К слову, Кудрявцева решила подыграть экс-возлюбленному и заявила, что «сохнет» по нему до сих пор.

«Конечно, сохну, но людям об этом знать необязательно», — заявила телеведущая.

Напомним, летом 2025 года Лера рассказала о проблемах в семье из-за алкоголизма мужа. После признаний телеведущей Игорь Макаров нецензурно к ней обратился.

Ранее Лера Кудрявцева раскрыла настоящие фамилии своих родителей и бабушек. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 60-летнюю Алену Апину заметили на отдыхе с молодым массажистом.