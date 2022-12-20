«Выпила коньяк и села мужику на руки»: Успенская пошла на отчаянные меры во время концерта

Уже долгое время Любовь Успенская является яркой персоной отечественного шоу-бизнеса. Свое долголетие на сцене артистка объясняет большим трудолюбием и любовью к собственному делу. В эксклюзивном интервью для «Пятого» телеканала певица призналась, что ей не раз приходилось выступать в плохом самочувствии и с увечьями на теле. Об одном из этих случаев исполнительница хита «Кабриолет» рассказала более подробно.

Выяснилось, что однажды в погоне за вечной красотой Любовь неудачно посетила кабинет косметолога. После очередной бьюти-процедуры у Успенской образовался огромный синяк на лице. Спасти ситуацию не смог даже плотный грим. Несмотря на инцидент, артистка не решилась отменять концерт. Тогда она выпила рюмку коньяка для храбрости и отправилась покорять публику.

«Я выпила и начала петь "Горчит калина". Вышла в зал, села мужику на руки и забыла про этот синяк», — поделилась артистка.

Поклонники пришли в восторг от услышанной истории, которая в очередной раз доказывает, что Успенская не сдается даже в самых сложных ситуациях.

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