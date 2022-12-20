Проказник Иван Ургант появится на ТВ в необычном образе

С февраля 2022 года дела Ивана Урганта складывались не самым лучшим образом. Так, из эфира «Первого» канала убрали его вечернее шоу, мужчину перестали звать на светские мероприятия и, наконец, роль Ивана вырезали из продолжения фильма «Елок», для которого он являлся долгое время главным хедлайнером. Но, кажется, под конец года черная полоса жизни Урганта закончилась. Стало известно о том, что мужчина возвращается на ТВ.

31 декабря состоится премьера новогоднего телеспектакля «Происшествие в стране Мульти-Пульти», в котором известные личности появятся в образе любимых детских персонажей. Для Ивана досталась роль проказника Карлсона.

Также вместе с телеведущим в новинке снимутся Александр Петров, Данила Козловский и Сергей Бурунов. Об этом сообщает Telegram-канал «Продюсер от бг».

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