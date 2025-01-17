Выпил напоследок: Моргенштерн* лег в рехаб и показал свою палату

Рэпер Моргенштерн*(признан иноагентом на территории РФ) добрался до рехаба. После концерта он сел в самолет и отправился на лечение. Но перед этим выпил напоследок.

В личном блоге артист вышел на связь с поклонниками и поблагодарил их за «мощные проводы». Он сфотографировал себя в палате, в которой будет жить во время лечения. Как долго исполнитель пробудет в клинике, пока неизвестно.

«В самолете поднял последний бокальчик за нас и за новую жизнь. Пост пишу уже из рехаба, добрался, зачекинился — пожелайте удачи в бою», - сообщил Моргенштерн*.

Также рэпер пообещал не пропадать и рассказывать обо всем, что с ним происходит в рехабе.