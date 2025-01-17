Выпил напоследок: Моргенштерн* лег в рехаб и показал свою палату
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Рэпер Моргенштерн*(признан иноагентом на территории РФ) добрался до рехаба. После концерта он сел в самолет и отправился на лечение. Но перед этим выпил напоследок.
В личном блоге артист вышел на связь с поклонниками и поблагодарил их за «мощные проводы». Он сфотографировал себя в палате, в которой будет жить во время лечения. Как долго исполнитель пробудет в клинике, пока неизвестно.
«В самолете поднял последний бокальчик за нас и за новую жизнь. Пост пишу уже из рехаба, добрался, зачекинился — пожелайте удачи в бою», - сообщил Моргенштерн*.
Также рэпер пообещал не пропадать и рассказывать обо всем, что с ним происходит в рехабе.
Напомним, что о нестабильном состоянии артиста стало известно несколько недель назад. Он сам признался, что страдает не только от зависимостей, но и от психических проблем. По данным СМИ, специалисты выявили у него биполярное расстройство и манию величия.
Ранее бывшая жена Гуфа Айза заявила, что Моргенштерн* хочет вернуться в Россию.
*(Признан иноагентом на территории РФ)