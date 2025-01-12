«Очень хочет домой»: Айза-Лилуна Ай сообщила о желании Моргенштерна* вернуться в Россию

Айза-Лилуна Ай заявила, что Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) желает вернуться в Россию.

Несмотря на это, что ранее музыкант говорил в нетрезвом виде о своих проблемах, он по-прежнему продолжает выступать на концертах со своими треками для русскоязычной аудитории.

Накануне рэпер устроил выступление на Бали, куда и пришла бывшая жена Гуфа. Айза отметила, что посетила его концерт лишь из-за желания отвлечься от рутинной жизни. Также девушка отметила, что певец был в адекватном состоянии и что ему удалось раскачать толпу слушателей.

Кроме того, по словам Айзы, ей очень жаль артиста, так как он мечтает вернуться домой в родную страну, но возможности у него нет.

«Выступал Алишер хорошо. Был трезвый, хотя видно, что ему не очень хорошо, но он старается отработать концерты. Из всего выступления я поняла одно — он очень хочет домой. Разлука с домом — сильнейшая и страшная рана для него. Мне жаль, что так. Мне вообще сильно жаль, что все так тупо происходит... Желаю ему здоровья и не останавливаться в борьбе с зависимостью», — рассказала блогерша в Telegram-канале AIZA-LILUNA.

Блогеры поддержали мнение Айзы, которое она высказала в сторону певца: «У него все будет хорошо», «Я за 33 года ни за одного знаменитого человека так не переживала, как за Алишера. Я как будто всем нутром чувствую, какой он, что он за человек и что чувствует».

Ранее мы писали о том, что Моргенштерн* оправдался за пьяный концерт в Куршевеле.

*Признан иностранным агентом на территории России