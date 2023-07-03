Выпавшего из окна третьего этажа сына Михаила Ефремова сняли с аппарата ИВЛ

На днях сын актера Михаила Ефремова Николай случайно выпал из окна третьего этажа. Ему удалось выжить, однако в больницу его доставили в крайне тяжелом состоянии. Медики сообщали, что риски смерти артиста крайне высоки. Чтобы спасти его, было принято решение о проведении экстренной операции, и после нее пациент продолжал находиться под аппаратом ИВЛ. Сегодня же появилась информация от Телеграм-канала Mash, что состояние звездного наследника улучшилось.

Николаю отключили искусственную вентиляцию легких, но он по-прежнему лежит в реанимации. Также сообщается, что его здоровье все еще критическое. На данный момент известно, что ему снизили дозу вазопрессерной поддержки — сосудосуживающих препаратов, используемых для защиты от анафилактического шока.

Напомним, что в больницу Ефремов-младший поступил без признаков алкогольного или наркотического опьянения. Сам он сообщил, что его «позвали голоса», и так он выпал из окна. По информации СМИ, если врачам удастся стабилизировать его состояние, то его будет ждать долгая и сложная реабилитация. Не исключено также, что он останется инвалидом из-за перелома таза.

Ранее близкая подруга семьи актера рассказала, что Николай действительно любил выпить, однако это, по ее мнению, передалось не по генам. Она считает, что у него просто было тяжелое детство.