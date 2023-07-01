«При внешнем благополучии было трудное детство»: близкие раскрыли причину трагедии с сыном Ефремова

На днях семья актера Михаила Ефремова вновь стала фигурировать в большинстве российских СМИ. 29 июня сын знаменитого артиста Николай случайно выпал из окна квартиры на третьем этаже. По предварительной информации, звездный наследник услышал какие-то голоса. При этом на момент трагедии он был трезв.

Сейчас Николай находится в одной из московских больниц. Ему была проведена экстренная операция, и пока его жизни больше ничего не угрожает. Однако он по-прежнему в тяжелом состоянии.

Чтобы понять, как именно Ефремов-младший выпал и какие голоса перед этим слышал, СМИ стали беседовать с его близкими. И охотно вышла на связь писательница Татьяна Бронзова, которая знает семью еще с того момента, когда Николай был совсем маленький. Она призналась, что о проблемах с выпивкой у молодого человека слышала, но считает, что они не передались ему от отца. По мнению автора художественных произведений, у пострадавшего от падения просто было тяжелое детство.

Бронзова уверена, скандалы и развод родителей серьезно повлияли на детскую психику, тем более, что все происходило на глазах у юного Николая. И хоть Михаил Ефремов продолжал уделять ему внимание и после разрыва отношений с женой, все равно их связь была нестабильна.

«При внешнем благополучии, мне кажется, у Коли было трудное детство. Не думаю, что в сложном подростковом возрасте родители уделяли ему много внимания...» - призналась Татьяна изданию kp.ru.

Напомним, что ранее стало известно, что от лежащего в коме Николая Ефремова отреклась супруга.