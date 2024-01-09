Выпали волосы: блогер Лерчек заболела после истории с уголовным делом

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после долгого перерыва рассказала в соцсетях, что в ноябре была вынуждена подстричься из-за облысения. Она заболела на фоне стресса после истории с уголовным делом.

Подробностями Чекалина поделилась на своей странице.

Во время отсутствия в соцсетях она посещала врача. «Заключение: обильное выпадение волос на фоне стресса. Начальная стадия облысения», - разоткровенничалась блогер.

Она призналась, что проводила рукой по волосам и с каждым разом их становилось все меньше. У Чекалиной образовались залысины у лба.

«Стресс. Жуткое выпадение волос», - вспоминает она.

Сейчас Чекалина проходит курс лечения: это будет «сложный, долгий путь по восстановлению волос», пожаловалась она. Дети Чекалиной расстроились, что мама была вынуждена подстричься.

Под постом Чекалиной появилось много комментариев, что с новой стрижкой она выглядит стильно и «шикарно».

В конце декабря мы писали о возвращении Лерчек в соцсети после уголовного дела. Напомним, ее обвиняли в неуплате налогов в особо крупном размере.