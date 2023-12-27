Блогерша Лерчек и ее супруг с триумфом вернулись в соцсети, об этом сообщает StarHit.

После предъявленных обвинений в мошенничестве, Валерии Чекалиной было запрещено пользоваться Интернетом. Однако, судя по всему, блогерша смогла решить проблемы с долгами перед налоговой. В соцсетях накануне появилось видео, на котором Чекалина вместе с супругом и детьми появляется из огромной коробки со словами «мы вернулись, чтобы остаться».

Впрочем, не все обрадовались возвращению блогеров в соцсети. Некоторые подписчики заметили, что у супругов остались неоплаченные счета: «У вас новая задолженность, опять прикроют», «Пойду деньги перепрячу и двери закрою — цыгане опять в городе».

Отметим, что согласно открытым данным, у Валерии Чекалиной до сих пор остается долг перед ФНС в размере 4 миллионов рублей.

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