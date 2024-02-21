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Опубликовано 21 февраля 2024, 17:48
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«Выпали от старости»: менеджер МaкSим ответила, удаляли ли медведю зубы для фотосессии с певицей

Менеджер МaкSим рассказала, что зубы у медведя с фотосессии выпали от старости.
«Выпали от старости»: менеджер МaкSим ответила, удаляли ли медведю зубы для фотосессии с певицей

© Komsomolskaya Pravda/East News

Пиар-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская рассказала, что зубы у медведя с фотосессии выпали от старости. Напомним, в Сети появилась информация, что ради снимков хищнику удалили зубы и вырвали когти.

Комментарий Богушевской приводит Woman.ru.

«Есть люди, которые подумали, что у мишки удалены зубы, но это не так. Степа вырос в любящей семье, но ему уже 31 год, по человеческим меркам это ближе к 100, и зубы у него выпали от старости», - сообщила она.

По ее словам, идея фотосессии возникла в 2018 году. С медведем по кличке Степа певица снималась в клипе «Мои секреты». Менеджер отметила, что «мишка очень дружелюбный, старенький».

Говоря о здоровье исполнительницы, менеджер отметила, что МакSим чувствует себя хорошо.

Ранее мы писали подробнее о съемке певицы с медведем в Подмосковье. Об этом читайте здесь.

Источник фото:Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Woman.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
МакSим
фотосессия
медведь