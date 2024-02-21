«Выпали от старости»: менеджер МaкSим ответила, удаляли ли медведю зубы для фотосессии с певицей

Пиар-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская рассказала, что зубы у медведя с фотосессии выпали от старости. Напомним, в Сети появилась информация, что ради снимков хищнику удалили зубы и вырвали когти.

Комментарий Богушевской приводит Woman.ru.

«Есть люди, которые подумали, что у мишки удалены зубы, но это не так. Степа вырос в любящей семье, но ему уже 31 год, по человеческим меркам это ближе к 100, и зубы у него выпали от старости», - сообщила она.

По ее словам, идея фотосессии возникла в 2018 году. С медведем по кличке Степа певица снималась в клипе «Мои секреты». Менеджер отметила, что «мишка очень дружелюбный, старенький».

Говоря о здоровье исполнительницы, менеджер отметила, что МакSим чувствует себя хорошо.

Ранее мы писали подробнее о съемке певицы с медведем в Подмосковье. Об этом читайте здесь.