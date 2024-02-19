«После таких встреч я становлюсь лучше»: певица МакSим устроила экстремальную фотосессию

Певица МакSим (Марина Абросимова), приостановившая активную гастрольную деятельность, сейчас не часто выходит в свет. Однако недавно звезда приняла участие в смелой фотосессии c медведем, и показала, как выглядит сейчас. Об этом сообщает StarHit.

МакSим поделилась, что идея такой необычной съемки пришла ей еще лет пять назад. Тогда медведь Степан снялся в ее клипе «Мои секреты». Певица объяснила, что своей новой фотосессией она хотела продемонстрировать единение человека с природой, а также напомнить, как важно с любовью относиться к животным.

Фотосъемка состоялась в подмосковном лесу. На кадрах с фотосессии МакSим предстала в объятиях медведя в нежной кружевной накидке и юбке.

«Мы подружились с мишкой Степой на съемках клипа „Мои секреты“. И вот снова повидались! Он все такой же мощный, сильный, добрый и пахнет лесом. Никаких подвохов, только честность, чистота в глазах и любовь к жизни и людям. После таких встреч я становлюсь лучше», — поделилась певица.

Стоит отметить, что МакSим известна своей любовью к животным и прививает ее своим дочерям Александре и Марии. У певицы три собаки — далматинец и шпиц, а также дворняжка по кличке Тэффи, которую артистка забрала из приюта.

Напомним, в прошлом году МакSим решила взять паузу в выступлениях на сцене. Сейчас певица старается проводить больше времени с семьей. Кроме того, артистка следит за здоровьем и занимается спортом. Также она принимает активное участие в работе своей Школы искусств и благотворительных проектах.

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