«Должна пахать, как рабыня»: бывшая жена Романа Малькова посмеялась над Макеевой

Актриса театра и кино Анастасия Макеева демонстрирует идиллию в браке со строителем Романом Мальковым. Ради звезды мужчина оставил жену Светлану и четырех детей, трое из которых сейчас живут с матерью. Старший наследник переехал к отцу и его новой супруге. Бывшая жена так и не смирилась с предательством любимого. Она в очередной раз посмеялась над актрисой.

Светлана опубликовала в соцсетях шуточный ролик, в котором говорится об экс-супруге и любовнице. Художница намекнула, что это история из ее жизни.

«При разводе, я сразу отдала детей ему и его любовнице. Любовница сразу открестилась от детей и сказала: «Я думала, ты будешь на меня деньги тратить, и мы будем жить в удовольствие. А тут я должна пахать, как рабыня». Она ушла от него. Теперь муж просится обратно ко мне. Я думаю, нафиг мне разведенный да еще с таким прицепом?» — говорилось на кадрах.

Фанатам видео показалось очень забавным. Они в очередной раз поддержали Светлану и негативно высказались в сторону Анастасии, которую считают разлучницей.

Ранее мы писали о том, как Макеева призналась, что муж забрал ее паспорт. Пользователи Сети насторожились после ее заявления.