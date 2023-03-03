«Выпал случай»: Валерия призналась, уводила она Пригожина из семьи или нет

Валерия и Иосиф Пригожин считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги уже долгое время вместе , и сейчас даже воспитывают внучку. Издание StarHit решило напомнить поклонникам знаменитостей, как зарождались их отношения.

Известно, что до влюбленности в Валерию продюсер жил вместе с Лейлой Фаттаховой. В одном из интервью артистка рассказала, как сложилось ее общение с бывшей Иосифа.

Певица честно призналась: Пригожин и Лейла расстались не из-за нее, вот почему у них «просто не могло быть взаимных претензий». Несмотря на это, наладить язык с Фаттаховой удалось не сразу.

«У нас прекрасные отношения, но они сложились, наверное, не сразу. Просто выпал случай. Лейла — продюсер потрясающего коллектива, а я однажды принимала участие в его концерте. Благодаря этому, шаг за шагом мы стали узнавать друг друга», — пояснила Валерия.

Также знаменитость добавила: она никогда не ревновала Иосифа к экс-супруге.

Ранее Валерия дала откровенное интервью и заявила: отношения с Пригожиным не входили в ее планы. Подробности читайте в этой статье.