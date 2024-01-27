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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 января 2024, 19:55
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Выпал шанс: Басков получил возможность наладить общение с сыном

«7Дней.ru»: Николай Басков сможет наладить общение с единственным наследником .
Выпал шанс: Басков получил возможность наладить общение с сыном

© Starface.ru

У народного артиста России Николая Баскова есть сын от экс-продюсера Светланы Шпигель. У пары не сложились отношения, и певцу запретили видеться с единственным наследником. Однако теперь у знаменитости появился шанс, передает «7Дней.ru».

Басков развелся со Шпигель в 2007 году. Бывшие супруги не смогли поддерживать хорошие отношения, а тесть и вовсе делал все возможное, чтобы ограничить общение Николая с сыном.

Однако теперь ситуация может измениться. Все дело в том, что родителей Светланы не так давно признали виновными в даче крупной взятки. Глава семейства получил 11 лет общего режима. Таким образом, у Баскова появился шанс вновь стать отцом и проводить больше времени с ребенком.

Ранее певец рассказал, какой профессии посвятил бы себя, если бы не карьера в шоу-бизнесе. Так, Николай хотел бы стать поваром из-за любви к готовке.

Источник фото:Starface.ru
Источник:«7Дней.ru»
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Николай Басков
сын