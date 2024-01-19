«Если бы я не стал артистом»: какой профессии посвятил бы себя Николай Басков

Певец Николай Басков признался, что любит готовить, поэтому стал бы великолепным поваром, если бы не карьера артиста. Об этом он рассказал в интервью продюсеру Арману Давлетярову на его YouTube-канале.

Эстрадный исполнитель признался, что некоторые блюда он готовит сам. 47-летний артист поделился, что, живя в одиночестве, он умеет быть самостоятельным в быту.

«Я могу сам себе приготовить что-то. На завтрак овсяную кашу чаще всего. Я делаю курицу очень вкусно», — поделился Николай.

Басков отметил, что искусству готовки его научила бабушка, которой он помогал на кухне еще со школьных лет. Он даже задумался о том, чем бы мог заниматься, не будь он певцом.

«Думаю, что если бы я не стал артистом, то был бы великолепным поваром. Сто процентов», — убежден звезда.

Напомним, что в ноябре певец спровоцировал слухи о возможном новом романе. Его заметили в компании молодой девушки после концерта Лолиты Милявской. Однако Басков опроверг информацию о романе, утверждая, что у него с моделью Илоной Котелюх тесные дружеские отношения, а не романтические.

Ранее мы писали о том, что певец Николай Басков раскрыл подробности своей личной жизни. Народный артист РФ не скрывает что уже давно живет один, и это его полностью устраивает. В недавнем интервью он заговорил о гостевом браке.