Выпадение волос и нарушение мимики: Дану Борисову предупредили о рисках после операции

Врач-косметолог Лолита Меланич рассказала о последствиях операций телеведущей Даны Борисовой. Звезда признавалась в соцсетях, что решилась на модную подтяжку лба и «лисьи глазки». Но специалист предупреждает об опасностях, которые могут быть после проведения хирургического вмешательства.

Врач отметила, что Дана сделала эндоскопическую подтяжку лба и бровей. Сейчас ее могут выполнять с минимальными разрезами, но риски все же существуют. При этом специалист пояснила, что операция «лисьи глазки» идет не всем.

«Я допускаю данную операцию у пациентов с тяжелым лбом, с тяжелыми тканями, когда процедура ботулинотерапии невозможна по показаниям. Как правило, к этим противопоказаниям относятся узкий лоб, выраженные надбровные дуги, выраженная подкожно-жировая клетчатка, склонность к отечности», — объяснила эксперт в беседе с WHOOPEE.ru.

Лолита Меланич рассказала о рисках, главный из которых – возможность повреждения сосудисто-нервных пучков, что может привести к нарушению мимики, асимметрии лица, снижению подвижности бровей и век, а также потере чувствительности в области лба.

«Эти последствия могут быть необратимыми, и вернуть кожу в исходное состояние после операции зачастую невозможно», — добавила врач.

Кроме того, пациент рискует остаться с неестественным видом лица, если брови слишком высоко поднимут. Особенно это проявляется с возрастом. Также, в зоне разреза могут выпадать волосы.

«Еще есть так называемые риски, связаны с выпадением волос в височной зоне лба, где производился надрез, то есть височная алопеция другими словами», – отметила врач.

Ранее телеведущая Дана Борисова показала результат пластики лица через 10 дней после хирургического вмешательства.