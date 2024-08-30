«Не пропускаю ни одно зеркало»: Дана Борисова показала результат пластики лица

Телеведущая Дана Борисова показала результат пластики лица. На десятый день после процедуры отек спал, и блогерша уже наслаждается изменениями.

Этим летом Борисова решилась на кардинальное преображение. Вслед за Викторией Боней она захотела «лисьи глазки» и направилась к пластическому хирургу. Учитывая все пожелания звездной клиентки, медик сделал лифтинг лба и висков, изменение формы глаз и нижнюю блефаропластику.

Первые дни лицо Даны было сильно опухшим. Однако спустя неделю результат уже стал заметен. На десятый день телеведущая показала, как сейчас выглядит ее лицо. Она призналась, что очень довольна своей внешностью.

«Спасибо прекрасному хирургу за то, что я не пропускаю ни одно зеркало», - сообщила Дана.