Вынуждены выпрашивать деньги: уехавший в США Никита Пресняков подставил друзей в России

В конце прошлого года Никита Пресняков спешно покинул Россию без каких-либо объяснений. Более того, он до сих пор никак не комментирует свою эмиграцию и продолжает делать вид, что ничего не произошло. Сейчас он обосновался в США, куда успел перевезти и свою супругу Алену Краснову. И возвращаться пара, по всей видимости, совершенно не планирует, хотя на Родине у них остались родные, друзья и коллеги.

В России Пресняков бросил и свою рок-группу под названием Multiverse, созданную еще в 2014 году, которая благодаря стараниям всех ее участников довольно быстро обзавелась поклонниками. Фанаты до сих пор ждут новый альбом коллектива, вот только внуку Аллы Пугачевой сейчас совсем не до него. Он занялся новым делом – съемкой клипов для известных иностранных исполнителей. А для группы у него совсем нет времени, тем более, что все ее участники находятся в России, а он в США.

Пресняков в беседе с kp.ru признался, что собирается вновь заняться написанием музыки, как только закончит с работой. Но пока участники Multiverse вынуждены выживать, кто как может. Так, барабанщик Александр Смирнов уже давно выступает с другим коллективом, а гитаристы Михаил Семков и Владимир Пташник пытаются куда-нибудь устроиться в социальных сетях. Пташник уже неоднократно жаловался на дороговизну метро и выставлял свой номер карты в блоге для пожертвований.

Отметим, что, несмотря на то, что Пресняков сейчас находится в США, он продолжает зарабатывать в России. Сейчас он сотрудничает с создателями фильма «Триггер», который должен выйти на большие экраны в конце 2023 года. Никита пишет для кинокартины музыку.

Ранее Владимир Пресняков рассказал, как начиналась карьера его сына. По его словам, он даже не попадал в ноты.