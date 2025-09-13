Вынуждены искать источник дохода: мама Лерчек выставила на продажу вещи дочери и внуков

Мать Лерчек выставила на продажу вещи дочери и внуков. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

Эльвира Чекалина, мать известной блогерши Валерии Чекалиной, заявила о тяжелом финансовом положении семьи. По ее словам, после того как Валерия оказалась под домашним арестом, у близких возникли серьезные материальные трудности.

В связи с этим Эльвира решила реализовать личные вещи дочери и ее детей. Среди выставленных на продажу предметов — сумка стоимостью 230 тысяч рублей, корсет за 20 тысяч, детское платье за 7 тысяч и туфли за 40 тысяч рублей.

Как отмечают в окружении семьи, цены на многие предметы значительно ниже их первоначальной стоимости. Еще недавно Чекалины демонстрировали жизнь в атмосфере достатка и роскоши, однако теперь вынуждены искать поддержку и источники дохода.

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела в отношении блогеров Чекалиных. Лерчек и Артем в скором времени предстанут перед судом. Артема и Валерию Чекалины обвиняют в незаконном выводе денежных средств за границу. В результате их действий был нанесен ущерб в размере 250 млн рублей.

