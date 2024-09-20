Опубликовано 20 сентября 2024, 15:251 мин.
Вынуждены бежать, так как боятся расправы: приемная семья Дани Милохина решила переехать из Анапы
Приемная семья Дани Милохина решила переехать из Анапы после поджога дома.
© Komsomolskaya Pravda/East News
Приемная семья тиктокера Дани Милохина решила переехать из Анапы. Она опасается расправы после поджога дома.
О переезде сообщил Telegram-канал Mash.
Куда уедет Дмитрий Тюленев с женой и тремя детьми – неизвестно: семья не говорит из соображений безопасности. Мужчина заявил, что ему не нравилось жить в Анапе.
В ночь с 15 на 16 сентября в их двор бросили коктейль Молотова. На бутылке была надпись «семейку в ад». После случившегося сводные сестры и брат Милохина перестали посещать школу. Семья не покидает дом.
Сам Даня пока находится в Дубае. Он не собирается приезжать, но обещал помочь семье.
Источник фото:Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лилия Караева