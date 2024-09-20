Вынуждены бежать, так как боятся расправы: приемная семья Дани Милохина решила переехать из Анапы

Приемная семья тиктокера Дани Милохина решила переехать из Анапы. Она опасается расправы после поджога дома.

О переезде сообщил Telegram-канал Mash.

Куда уедет Дмитрий Тюленев с женой и тремя детьми – неизвестно: семья не говорит из соображений безопасности. Мужчина заявил, что ему не нравилось жить в Анапе.

В ночь с 15 на 16 сентября в их двор бросили коктейль Молотова. На бутылке была надпись «семейку в ад». После случившегося сводные сестры и брат Милохина перестали посещать школу. Семья не покидает дом.

Сам Даня пока находится в Дубае. Он не собирается приезжать, но обещал помочь семье.