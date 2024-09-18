Отказался возвращаться в Россию: раскрыта реакция Дани Милохина на поджог дома приемного отца

Блогер Даня Милохин отказался возвращаться в Россию после того, как неизвестные подожгли дом его приемного отца. Он боится приезжать, но готов помогать семье. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отец тиктокера Дмитрий Тюленев рассказал, что злоумышленника еще ищут. На данный момент были допрошены свидетели. Мужчина отметил, что никто не пострадал, так как члены семьи не спали и смогли быстро потушить огонь.

О поджоге Милохин, из-за которого все и произошло, узнал и связался с отцом. Он предложил свою помощь, но сейчас речи о его приезде в Россию нет. Тем более, что скоро осенний призыв в армию.

Тюлев отметил, что сейчас Даня живет в Дубае. При этом о семье не забывает. Он пишет отцу, изредка звонит.

Напомним, что дом подожгли в Краснодарском крае. В двор также подкинули записку, в которой Милохина призвали отправить на СВО, а его родных «в ад».

Ранее автор хита «Владимир Путин — молодец!» отсудил у Дани Милохина 400 тысяч рублей.