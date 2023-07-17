Вынуждена работать: звезда фильма «Москва слезам не верит» Рязанова озвучила размер пенсии

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова призналась, что ее пенсия составляет всего 18 тысяч рублей. Актриса вынуждена продолжать работать в 78 лет. Об этом сообщает издание Аrgumenti.ru.

Женщина стала почетным гостем кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ». Народная артистка РФ пожаловалась корреспондентам на размер своей пенсии.

«Моя пенсия 18 тысяч рублей. Вот Люся Зайцева получает 17 и говорит, что ей хватает», – подчеркнула Рязанова.

Звезда добавила, что не может сказать, что ей хватает этих 18 тысяч рублей, поэтому она играет в нескольких антрепризах.

Напомним, что фильмография Рязановой насчитывает более 200 картин, но самой известной ее ролью остается Тося, девушка, которая приехала покорять столицу из провинции в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

Ранее народный артист РФ, актер театра и кино Александр Пашутин рассказал, какая у него пенсия. Она оказалась почти в два раза больше выплат певице Алле Пугачевой, которая ежемесячно получает 55 тысяч рублей.

По словам Пашутина, в его случае общая сумма получается больше 90 тысяч рублей. Помимо пенсии, актер получает добавку мэра Москвы за народного артиста. Артист заявляет, что на жизнь этих денег ему хватает.