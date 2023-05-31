«Пахал каждый день»: народный артист РФ Александр Пашутин рассказал, какая у него пенсия

Актер театра и кино, народный артист РФ Александр Пашутин раскрыл размер своей пенсии. Она оказалась почти в два раза больше выплат певице Алле Пугачевой, которая ежемесячно получает 55 тыс. рублей.

«В моем случае общая сумма получается больше 90 тысяч», - сказал Пашутин сайту aif.ru.

Помимо пенсии, актер получает добавку мэра Москвы за народного артиста.

«И плюс президентские 120 тысяч в год», - сообщил он, отметив, что «на жизнь хватает».

Комментируя размер пенсии народной артистки РСФСР Людмилы Зайцевой, которая получает 16 тыс. рублей, он сообщил, что выплаты зависят от работы в театре. Театральные актеры и киноактеры получают разные пенсии. Это связано с тем, что съемки в фильмах идут не каждый день.

«А мы в театре-то играем без перерыва. Я с 1968 года работал в театре – пахал каждый день», - поделился Пашутин.

Ранее сообщалось, что за год у Аллы Пугачевой накопилась пенсия в размере 660 тыс. рублей. Однако артистка не может ни снять, ни перевести деньги: за границей ее карта не действует.