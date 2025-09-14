Вынуждена ходить в салон: Костенко не может сама помыть голову после повторной пластики груди
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко перенесла повторную пластику груди. 31-летняя модель рассказала, что не может помыть самостоятельно голову после операции.
Сейчас многодетная мама восстанавливается после хирургического вмешательства. Ей приходится адаптироваться к обычной жизни, и у нее уже возникли сложности в повседневных задачах. Модель призналась, что теперь ходит в салон красоты для мытья головы.
«Доброе Бодрое. Волосы самой не помыть, но это плюс», — написала жена футболиста, показав видео из салона красоты.
На кадрах Анастасии моют волосы и затем делают укладку. Костенко показала каждый этап процедуры своим подписчикам в соцсети.
Напомним, несколько лет назад Костенко сделала пластику груди. Модель оперировалась в Дубае и отдала за услугу 2 млн рублей. Через некоторое время Анастасия забеременела, и ее грудь потеряла форму — вице-мисс Россия регулярно сталкивалась с насмешками в Сети. В результате она решила исправить несовершенства в московской клинике.
Пользователи Сети не оценили решение многодетной мамы провести повторную пластику. Кроме того, модель заподозрили в обмане.