Вынуждена ходить в салон: Костенко не может сама помыть голову после повторной пластики груди

Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко перенесла повторную пластику груди. 31-летняя модель рассказала, что не может помыть самостоятельно голову после операции.

Сейчас многодетная мама восстанавливается после хирургического вмешательства. Ей приходится адаптироваться к обычной жизни, и у нее уже возникли сложности в повседневных задачах. Модель призналась, что теперь ходит в салон красоты для мытья головы.

«Доброе Бодрое. Волосы самой не помыть, но это плюс», — написала жена футболиста, показав видео из салона красоты.

На кадрах Анастасии моют волосы и затем делают укладку. Костенко показала каждый этап процедуры своим подписчикам в соцсети.

Напомним, несколько лет назад Костенко сделала пластику груди. Модель оперировалась в Дубае и отдала за услугу 2 млн рублей. Через некоторое время Анастасия забеременела, и ее грудь потеряла форму — вице-мисс Россия регулярно сталкивалась с насмешками в Сети. В результате она решила исправить несовершенства в московской клинике.

Пользователи Сети не оценили решение многодетной мамы провести повторную пластику. Кроме того, модель заподозрили в обмане.