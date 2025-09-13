«Вас поэтому в Москве и не любят»: Анастасия Костенко подверглась травле после повторной пластики груди

Модели Анастасии Костенко провели повторную пластику груди. Жена Дмитрия Тарасова спустя короткое время после первой операции забеременела, из-за чего ее бюст стал выглядеть неэстетично.

Многодетная мама написала у себя на канале в мессенджере MAX, что давно мечтала о повторной пластике. Некоторые пользователи тут же ответили модели. Они упрекнули ее во вранье, мол, еще совсем недавно она была всем довольна.

«Настя, странно выглядите… Несколько постов ниже вы ругались со всеми, доказывая что у вас все прекрасно с грудью и все восстановилось, а теперь рассказываете про операцию, и что грудь не восстановилась. Ну вы и врушка, вас поэтому в Москве и не любят», — заявил один из подписчиков.

Костенко нашла что ответить на выпад со стороны аудитории. Она написала, что грудь действительно не восстановилась должным образом после первого раза, а в своих формулировках относительно этого она просто была тактична.

