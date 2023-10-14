Вынужден жить на съемной квартире в одиночестве: певца Сергея Беликова выгнали из дома

Советский и российский певец Сергей Беликов из популярной музыкальной группы «Самоцветы» вынужден жить на съемной квартире. Оказалось, что супруга артиста выгнала его на улицу. Даже у собственного сына исполнитель нашел лишь временное пристанище.

Беликов поделился горьким житейским опытом на передаче «Привет, Андрей!». Вместе с супругой Сергей прожил более 40 лет, однако той, по словам музыканта, не помешало этот обстоятельство «абсурдно и фантасмагорично» обвинить его, а после выставить на улицу.

Какое-то время певцу пришлось жить у сына. Но с наследником тоже не удалось найти общий язык. Беликов счел молодого человека, который «отполз в сторону», малодушным.

В итоге сейчас участник музыкального коллектива «Самоцветы» вынужден жить на съемной квартире в одиночестве. В беседе на телепередаче Сергей отметил, что благодаря жизни в СССР у него сложился особый менталитет — певцу не надо иметь много благ и он всегда зарабатывал не для своих нужд.

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