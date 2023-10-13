Оставили без трусов: певца Дмитрия Колдуна исключили из громкого проекта

Белорусский певец, победитель «Фабрики звезд» Дмитрий Колдун бывал на «Евровидении» и участвовал во множестве проектов. Однажды артист признался, что его исключили из крупного телешоу из-за звездной болезни.

Артист участвовал в шоу «Точь-в-точь» на Первом канале, был участником проекта «Народный артист-2» на телеканале «Россия». Колдун признался, что в те годы у него была звездная болезнь, но ему помогли от нее избавиться, «жестко унизив и обломав рога». Он считает, что заслужил это в ту пору. Теперь артист ведет себя более скромно.

Как рассказал певец в интервью изданию «ДНИ.РУ», он чувствовал себя куда более великим, чем знаменитые артисты, считал себя «невероятной звездой».

«Меня выгнали из громкого проекта, в котором я тогда участвовал, и с тех пор я уже веду себя иначе, более скромно», — сказал он.

Когда артиста исключили из проекта, его лишили всего — даже трусов.

«У меня отобрали сценическую одежду, включая трусы-боди, которые были пришиты к штанам, чтобы во время выступления и танцев не были видны», — объяснил Дмитрий.

Штаны и куртки артиста отдали другому музыкальному коллективу.

Для Колдуна это стало серьезным уроком и наказанием. Но он не сломался — купил себе новые трусы и «пришел к их штанам заново», все начав сначала. Певец даже выпустил трек «Все сначала».

Напомним, ранее Дмитрий Колдун, ставший победителем шестого сезона проекта «Фабрика звезд», признался, что не общается с участниками шоу. Артист также вспомнил о поведении коллег на концерте, посвященном 20-летию музыкального проекта. По его словам, все было картинно, а участники «показательно» были рады видеть друг друга.