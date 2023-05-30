Вынужден экономить на питании: Дмитрий Назаров* сильно изменился внешне после эмиграции

Актер Дмитрий Назаров* (признан иноагентом на территории РФ) похудел и осунулся после эмиграции. На серьезные изменения в его внешности обратил внимание сайт «7Дней.ru».

Судя по кадрам из Стокгольма, артист вынужден экономить на питании, сделало вывод издание.

В Сети стали неодобрительно высказываться о бежавшем из России актере и его жене Ольге Васильевой.

«Видно, что тяжко», «Спрятали бесстыжие глаза за очками, потом еще пожалеет», - писали в Сети.

При этом сами артисты из всех сил демонстрировали на видео положительные эмоции и завлекали публику на свои концерты.

В январе Назаров* был уволен из МХТ им. А.П Чехова. Взяв с собой жену, он отправился за границу. В Европе пара организует выступления, зарабатывая тем самым на жизнь.

В марте Назаров* рассказал об отношениях с уволившим его Константином Хабенским. Как отмечал артист, дружбы между ними не было.

*Признан иноагентом на территории РФ