Вынуждал покупать брендовые вещи: продюсер обманул мать 12-летней актрисы Лизы Медведевой

Мать 12-летней актрисы Лизы Медведевой обратилась в полицию. Она утверждает, что 18-летний продюсер обманул семью, не оказав услуги на 850 тыс. рублей.

Подробности сообщает 78.ru.

Женщина рассказала, что в январе с ней в мессенджере связался мужчина, он предложил сотрудничество для продвижения юной актрисы. У них была общая знакомая – та подтвердила, что продюсеру можно доверять.

Мать Медведевой утверждает, что в итоге молодой человек не выполнил ни одного обещания, в частности, не выпустил песни, не вывел ни на одно мероприятие. При этом, говорит родительница, он вынуждал покупать дорогие брендовые вещи.

Лиза Медведева известна по работе в 20 проектах. Она снималась в фильмах «Триггер-3», «Каждый мечтает о собаке», «Тайны следствия-18», «Полет» и других.

Ранее продюсер Андрей Литягин рассказал сайту «Страсти», как выиграл у певицы Маргариты Суханкиной суд на 1,3 млн рублей.