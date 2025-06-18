«Они надеялись запудрить голову судьям»: продюсер Андрей Литягин рассказал, как выиграл у Суханкиной 1,4 млн
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Продюсер, композитор и создатель группы «Мираж» Андрей Литягин раскрыл схему певицы Маргариты Суханкиной, за которую в конечном итоге с нее взыскали 1,4 млн рублей компенсации в его пользу. Как выяснил сайт «Страсти», артистка называла свои выступления театрализованным шоу – за нарушения авторских прав в таком случае присуждали невысокие компенсации. Но не в этот раз.
Литягин рассказал о существовании договора, который давал певице право выступать в течение полугода с его песнями. Однако действие документа закончилось, и Суханкина с командой придумали схему, как не платить.
«У нас был договор, по которому Суханкина и её команда в течение полугода (2016-2017 год) выступали и заплатили 2 400 000 рублей. Был такой договор, он закончился и после этого они стали думать, как не платить. Они консультировались при этом с юридическими представителями и адвокатами, у которых уже были судимости. И вот они думали: Как можно не платить? Им сказали, что есть такая схема, по которой они якобы создали сложный объект и назвали его театрализованным шоу. То есть за такие спектакли, а-ля театральные постановки, можно купить один раз права у правообладателя и больше платить не надо. Но здесь ситуация такая, что концерты Суханкиной - это концерты, а не постановки, спектакли, в которых есть актёрская игра, сюжет и т.д. Это совершенно другое. Нужно понять, что концерт - это не спектакль, где есть реплики актёра, развитие сюжета. Ни драма, ни комедия, это просто концерт. И на самом деле в авторском праве эти понятия разделяются. Просто прийти спеть песню или сыграть спектакль - это не одно и тоже. Они считают, что играют какие-то спектакли, но понятно, что это жульничество. Они надеялись запудрить голову судьям, думали, что судьи инертны, судьи некомпетентны и будут долго разбираться. А за это время они соберут все деньги. Отчасти так и произошло, потому что прошло уже 8 лет, как она выступает с песнями, а я не получаю за это деньги. Поэтому я и говорю, что она должна 38 миллионов 400 тысяч рублей. За каждый год 4 800 000 рублей. Всё. Весь вопрос только в долгом судопроизводстве (первая, вторая, третья, верховная инстанция), и поскольку в России непрецедентное право, все эти суды длятся очень долго», - высказался Литягин.
Он предположил, что певица рассчитывала на небольшие компенсации за нарушения. Но последний процесс стал знаковым – неожиданно суд взыскал крупную сумму.
«Думаю, у них был такой расчёт, вот, предположим, идёт процесс пару лет, за него присуждают 120-130 тысяч компенсации, да пусть это будут сопутствующие убытки. Они так к этому относились, потому что судьи, действительно, раньше присуждали невысокие компенсации. Ну и ладно. Мы будем нарушать, все равно много не прилетит. Такая была логика. Они так работали 8 лет.
И почему этот судебный процесс знаковый? Потому что вдруг им прилетело много. И они сразу завизжали. Потому что их схема работала. Вы представляете, вот она отработала левый корпоратив, прилетело 100 тысяч рублей наказание. Да ерунда, мы заплатим. Это, грубо говоря, сопутствующий ущерб. Вот на что был расчёт. И это работало до тех пор, пока ей не прилетело 1 400 000 рублей, потому что компетентные судьи догадались, о какой схеме идёт речь», - сказал продюсер.
Литягин уверен: обязательно будет возбуждено уголовное дело. Сейчас его команда работает с правоохранительными органами. Он уверен, что речь может идти об особо тяжкой статье.
«И не нужно скулить о том, что она мать двоих детей, у неё там все нормально, она за эти 8 лет нахватала денег в конверте будь здоров. Ещё не известно, заплатила ли налоги. Поэтому есть, чем рассчитываться. Их расчёт был на естественную инертность, но сейчас он разрушился. Нужно понимать: люди будут продолжать воровать, пока нет наказания. Природа такая людская. А вот если будет уголовное дело, а оно будет обязательно, потому что мы с ними будем разбираться по полной, потому что они на самом деле занимаются незаконным обогащением, и мы работаем с правоохранительными органами. Ребята уже здорово наворовали, на очень крупную сумму, уже на достаточную, чтобы ко всем применить особо тяжкую статью. Как вы считаете, пираты, которые в свое время кассеты, потом компакт-диски подделывали, пираты, которые незаконно распространяют контент (фильмы/музыку), они, думаете, не знают, что это незаконно? Они - пираты. Люди, которые подделывают бренды, которые делают паленый алкоголь? Конечно, они понимают, что это незаконно. Так и Суханкина со своей командой», - заключил он.
Ранее Литягин дал интервью сайту «Страсти», в котором рассказал, как отбирал солисток в «Мираж», о судах с Суханкиной, отношении к музыкальным шоу и новых проектах.