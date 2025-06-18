«Они надеялись запудрить голову судьям»: продюсер Андрей Литягин рассказал, как выиграл у Суханкиной 1,4 млн

«У нас был договор, по которому Суханкина и её команда в течение полугода (2016-2017 год) выступали и заплатили 2 400 000 рублей. Был такой договор, он закончился и после этого они стали думать, как не платить. Они консультировались при этом с юридическими представителями и адвокатами, у которых уже были судимости. И вот они думали: Как можно не платить? Им сказали, что есть такая схема, по которой они якобы создали сложный объект и назвали его театрализованным шоу. То есть за такие спектакли, а-ля театральные постановки, можно купить один раз права у правообладателя и больше платить не надо. Но здесь ситуация такая, что концерты Суханкиной - это концерты, а не постановки, спектакли, в которых есть актёрская игра, сюжет и т.д. Это совершенно другое. Нужно понять, что концерт - это не спектакль, где есть реплики актёра, развитие сюжета. Ни драма, ни комедия, это просто концерт. И на самом деле в авторском праве эти понятия разделяются. Просто прийти спеть песню или сыграть спектакль - это не одно и тоже. Они считают, что играют какие-то спектакли, но понятно, что это жульничество. Они надеялись запудрить голову судьям, думали, что судьи инертны, судьи некомпетентны и будут долго разбираться. А за это время они соберут все деньги. Отчасти так и произошло, потому что прошло уже 8 лет, как она выступает с песнями, а я не получаю за это деньги. Поэтому я и говорю, что она должна 38 миллионов 400 тысяч рублей. За каждый год 4 800 000 рублей. Всё. Весь вопрос только в долгом судопроизводстве (первая, вторая, третья, верховная инстанция), и поскольку в России непрецедентное право, все эти суды длятся очень долго», - высказался Литягин.