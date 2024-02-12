Выносил вещи и продукты в мусорных мешках: артиста Александра Буйнова обокрал повар

Однажды певца Александра Буйнова обокрал личный повар. Долгое время артист не мог понять, куда из дома пропадают вещи, но ситуацию разрешили скрытые камеры.

Народный артист РФ нанял повара из-под Ижевска для работы в его загородном доме. Поначалу он показался Буйнову хорошим: мужчина усердно трудился и хорошо готовил. После супруга 73-летняя певца Алена заранее стала ему давать предоплату, а потом они начали замечать пропажу вещей. Сначала исчез электрический чайник, а затем — и другие предметы.

«Потом вещи стали пропадать регулярно. Алёна начала догадываться. Оказалось, что он выносил вещи и продукты из нашего дома в мусорных мешках. Мы поставили камеры, всё подтвердилось», — рассказал Буйнов в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Артист отметил, что полиция завела дело. После суда нечестный на руку домработник получил заслуженное наказание: срок ему не дали, но он выплатил компенсацию за причиненный ущерб.

Напомним, Александр Буйнов счастлив в браке с супругой Аленой. Вместе они уже более 30 лет. Артист в шутку называет себя подкаблучником со стажем, он во всем слушает жену и считает, что в этом заключается секрет их долгих отношений.