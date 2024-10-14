Оксана Самойлова нарядила козу в люксовую одежду почти за 100 тысяч рублей

Российская блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова нарядила козу в одежду люксовой марки почти за 100 тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Предпринимательница опубликовала видео, в котором предстала, лежа в кровати с козой. В ролике видно, что животное одели в коричневое трикотажное изделие бренда Fendi.

Уточняется, что стоимость подобного джемпера для собак на официальном сайте марки составляет 920 долларов (88,4 тысячи рублей). При этом цена на женский джемпер из аналогичного материала — 1350 долларов (130 тысяч рублей).

Напомним, Оксана Самойлова прославилась благодаря своим отношениям с рэпером Джиганом (настоящее имя Денис Александрович Устименко-Вайнштейн), от которого она родила четверых детей. Позднее женщина стала блогершей и начала заниматься бизнесом — она выпускает одежду и косметику.

Ранее стало известно, что Оксана Самойлова потратила на пластические операции 2,5 млн рублей.