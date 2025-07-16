«Вынесли все ценное»: заброшенную дачу Софии Ротару в Крыму ограбили

На территорию дачи певицы Софии Ротару в Крыму проникли неизвестные и украли все ценные вещи. Об этом соседи артистки рассказали сайту Kp.ru. По их словам, преступление было совершено ночью несколько месяцев назад.

Особняк на курорте Ротару приобрела еще в 90-е годы. Она любила там отдыхать после гастролей. Однако с началом СВО она перестала приезжать в Крым. Как рассказывают соседи певицы, на даче теперь она не появляется, поэтому здание заброшено. На заборе паутина, на воротах – рисунок неприличного содержания. Лишь иногда приходит садовник и облагораживает территорию.

Соседи Софии Ротару признались — из-за того, что дача пустует, она стала приметной для грабителей. Несколько месяцев назад злоумышленники воспользовались отсутствием хозяйки и вынесли из дома ценные вещи. Правда, пока неизвестно, что именно было украдено.

«Дачу Ротару ночью ограбили, вынесли все ценное. Сигнализация сработала, быстро приехала полиция, долго ходила по домам, опрашивала местных, мол, видели ли мы кого-то около дома. А мы никого и не видели», - поделился собеседник СМИ.

Напомним, что это не первое ограбление дачи Ротару. В 2017 году злоумышленники украли у певицы ценности на 6 млн рублей.

Ранее внучка Софии Ротару вышла в свет в платье за 73 тысячи рублей.