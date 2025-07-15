Единственная внучка певицы Софии Ротару впервые за долгое время вышла в свет

Внучка певицы Софии Ротару София Евдокименко впервые за долгое время вышла в свет. Она посетила теннисный турнир в Лондоне. Фото с матча она опубликовала в личном блоге.

24-летняя девушка появилась на публике в голубом платье с глубоким вырезом. В Сети его можно приобрести примерно за 73 тысячи рублей. Образ модель дополнила небольшой коричневой сумкой, ожерельем, часами и очками в белой оправе.

София не уточнила, с кем именно посетила турнир. Отметим, что личную жизнь она скрывает. Известно, что в 2024 году девушка встречалась с наследником одной из богатейших семей Америки Максом Лернером. До него у Евдокименко были отношения с IT-предпринимателем Денисом Ждановым. Поклонники даже ждали, что они поженятся, так как внучка Ротару хвасталась помолвочным кольцом. Но свадьба не состоялась.

Напомним, что София уже много лет живет в США. Социальные сети девушка ведет исключительно на английском языке. А с 2022 года в России не появляется и ее знаменитая бабушка. Ротару практически не выходит в свет и редко публикует фото в блоге.

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